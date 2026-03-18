Dalla Chiesa | Combattere la mafia con nuovi metodi educando i giovani

Dalla Chiesa parteciperà a un evento a Terno d’Isola mercoledì 18 marzo, nel quarto incontro della rassegna culturale “Fili del tempo”. Durante la serata, parlerà di come affrontare la mafia attraverso metodi innovativi e di educazione rivolta ai giovani. La sua presenza si inserisce in un programma dedicato alla storia e alle strategie di contrasto alla criminalità organizzata.

Insegna da sempre come combattere la mafia senza salire in cattedra. E così farà anche nella serata di mercoledì 18 marzo a Terno d’Isola, per il quarto appuntamento della rassegna culturale itinerante a carattere storico “Fili del tempo”. Il professore Nando Dalla Chiesa, che ha preso il testimone dal padre, il generale Carlo Alberto, ucciso nel 1982 nella strage di via Carini a Palermo – dove persero la vita anche la moglie e un agente di scorta – sarà protagonista di un incontro dedicato al rapporto, spesso teso e sotterraneo, tra Stato e criminalità organizzata. Al teatro dell’oratorio San Giovanni Bosco, Dalla Chiesa, insieme alla ricercatrice Federica Cabras, dibatterà su un tema che ha segnato profondamente la storia della Repubblica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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