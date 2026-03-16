Mafia e antimafia nella storia dell’Italia repubblicana a Terno incontro con Nando Dalla Chiesa

Nando Dalla Chiesa partecipa a Terno a un incontro dedicato alla storia di mafia e antimafia nell’Italia repubblicana. L’appuntamento fa parte della rassegna Fili del tempo, un evento culturale itinerante organizzato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università di Bergamo. La discussione si concentra sugli aspetti storici e le vicende legate a questo tema.

Quarto appuntamento della rassegna culturale itinerante a carattere storico Fili del tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. Dopo aver ospitato Mario Del Pero, Federica Paletti, e Antonio Musarra mercoledì 18 marzo a Terno d’Isola, alle 20.30, sono ospiti Nando Dalla Chiesa e Federica Cabras. Al teatro dell’Oratorio “San Giovanni Bosco” in via Milano 22 l’incontro “Mafia e antimafia nella storia dell’Italia repubblicana” mette al centro un tema che ha segnato profondamente la storia della Repubblica: il rapporto, spesso teso e sotterraneo, tra lo Stato e la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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