Dal rifiuto alla materia come cambia il riciclo tra Italia e Europa

Ogni anno nell’Unione europea vengono prodotti circa 229 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, e il modo in cui vengono gestiti e riciclati varia tra Italia e altri Paesi europei. Il processo di riciclo si evolve di continuo, con differenze nelle pratiche e nelle tecnologie adottate che riflettono le normative e le infrastrutture presenti nei diversi Stati.

(Adnkronos) - Ogni anno nell'Unione europea vengono prodotti circa 229 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Nel 2023, il 30% è stato avviato a riciclo, il 20% a trattamento biologico, il 27% a recupero energetico, mentre il 23% è finito in discarica, secondo le più recenti rilevazioni Eurostat sulla gestione dei rifiuti urbani. La gestione segue modelli diversi tra gli Stati membri, ma la quota di rifiuti che torna effettivamente a essere materia resta limitata. La Giornata mondiale del riciclo (che si celebra oggi, 18 marzo) si inserisce in questo contesto, dove la raccolta rappresenta solo una fase iniziale. Il passaggio determinante è quello che porta i materiali a rientrare nei cicli produttivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dal rifiuto alla materia, come cambia il riciclo tra Italia e Europa Articoli correlati Capsule di caffè, dal 2026 scatta l’obbligo di riciclo in Europa: cosa cambia per consumatori e produttoriLa tazzina di espresso mattutina, quel rito quotidiano scandito dal gesto meccanico di inserire una capsula nella macchina, sta per cambiare volto. Leggi anche: Riforma degli Istituti Tecnici, è alla firma: cosa cambia dal 2026 tra indirizzi, orari, classi di concorso e autonomia. Appunti dal convegno “Innovazioni del prossimo futuro” Vera Amicarelli on the Entropy of Consumption: The Economic Imperative for Circularity Aggiornamenti e notizie su Dal rifiuto alla materia come cambia il... Discussioni sull' argomento Scart – Il lato bello e utile del rifiuto; Batterie e ai rifiuti di batterie: il nuovo decreto; Riciclo forte, mercato debole: Serve rendere competitive le materie prime seconde; Giornata del riciclo: la plastica non ci soffocherà, possiamo ancora fare molto. "In Italia stiamo esagerando con la ricerca del risultato e sul collettivo, i ragazzi devono avere una tecnica individuale elevata". Lo ha detto Maurizio Viscidi, direttore tecnico del nuovo progetto del calcio giovanile italiano, presentato oggi in una conferenza sta - facebook.com facebook #Italia, la bestia nera Venezuela spegne il sogno Baseball: fuori in semifinale e quarto posto x.com