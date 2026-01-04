Lavori in corso | la mappa dei cantieri e dei divieti dal 5 gennaio

A partire da lunedì 5 gennaio, sono in corso numerosi lavori stradali a Bologna. Per agevolare la navigazione e garantire la sicurezza, è disponibile una mappa aggiornata con i cantieri e i divieti in vigore. Questa panoramica permette di avere un quadro chiaro delle principali modifiche alla viabilità durante il periodo dei lavori.

Riprendono a pieno ritmo i lavori in città. Ecco i principali cantieri stradali in corso a Bologna da lunedì 5 gennaio, consultabili anche sulla mappa. Lavori in attivazioneVia Giuseppe Ceri sarà chiusa dal 7 al 23 gennaio dalle 7.30 alle 17 per lavori di collegamento elettrico di impianto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lavori in corso: la mappa dei cantieri e dei divieti dal 5 gennaio Leggi anche: Cantieri a Bologna, come cambia la viabilità: mappa dei lavori dal 17 novembre Leggi anche: Il calvario di residenti e automobilisti, la mappa dei cantieri di Palermo: lavori in corso, costi e tempi di consegna Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La mappa dei cantieri. Uno sguardo al 2026. Le prospettive future. Tangenziale nord, l’iter; La lista dei cantieri stradali a Bologna; Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 5 gennaio; Come cambia Palermo nel 2026: dal tram al mare, la mappa dei nuovi cantieri. I chiarimenti dell'Aca per la riapertura di corso Vittorio Emanuele II e gli altri cantieri in città - L'Aca fornisce alcuni chiarimenti relativamente alla riapertura di corso Vittorio Emanuele II e agli altri lavori in corso nella città di Pescara, nello specifico il cantiere tra via Stradonetto e via ... ilpescara.it

Asfalti, nuovi lavori al via ecco la mappa dei cantieri - Dopo il completamento delle opere di asfaltatura in corso Pavia (dove si è lavorato nel tratto intermedio, tra il semaforo di corso Brodolini e la rotonda di via Raffaello; già tracciata anche la ... laprovinciapavese.gelocal.it

La mappa dei cantieri: al via anche i lavori vicino alla stazione. “Rush finale per il Pnrr” - Forlì, 1 settembre 2025 – Da oggi chi attraversa la zona della stazione dovrà fare i conti con un nuovo cantiere cittadino: Hera, infatti, avvia la fase successiva del progetto di estensione della ... ilrestodelcarlino.it

Fino al 5 gennaio 2026 sono in corso i lavori di Publiacqua relativi a un nuovo allaccio alla fognatura in via delle Panche a #Firenze. Chiuso il tratto tra via delle Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. Viabilità alternativa: via Santo Stefano in Pane-via R x.com

Lavori in corso a SkiArea Madonna di Campiglio per la prossima gara di Coppa del Mondo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.