Lavori in corso | la mappa dei cantieri e dei divieti dal 19 gennaio

A partire da lunedì 19 gennaio, Bologna sarà interessata da diversi interventi di manutenzione, installazione di nuove linee elettriche, lavori sulla segnaletica e cantieri del tram. La mappa dei cantieri e dei divieti si aggiorna per la prossima settimana, coinvolgendo varie zone della città, dal centro all’autostrada, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e la viabilità locale.

Manutenzione, nuove linee elettriche e segnaletica e naturalmente i cantieri del tram. Anche la prossima settimana, da lunedì 19 gennaio, Bologna avrà a che fare con numerosi cantieri e modifiche alla circolazione che vanno dal centro, all'autostrada. Via Nosadella, dal giorno 19 gennaio, sarà chiusa all'altezza dei civici 29 - 31 - 33 nella fascia oraria 10-12 escluse le giornate di sabato, domenica e festivi, per cantiere edile con entrata ed uscita veicoli autorizzati lato via del Fossato e via Saragozza, in senso unico alternato. Termine previsto: 27 febbraio via Marsala dal giorno 19 gennaio, sarà chiusa da via Piella a via Oberdan per lavori di posa cavi elettrici media tensione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

