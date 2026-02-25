dacia bigster come va il suv ibrido 4x4 a gas

La Dacia Bigster, lanciata di recente, ha riscosso interesse grazie al suo motore ibrido 4x4 a gas, che permette di ridurre i consumi mantenendo una buona trazione su terreni difficili. La causa di questa novità risiede nella crescente domanda di veicoli più efficienti e sostenibili. La vettura si distingue per il sistema Gpl, che abbassa i costi di gestione, e per la presenza della trazione integrale, ideale per affrontare anche strade sconnesse. La Bigster si presenta come un’opzione pratica e accessibile per chi cerca versatilità.

Due tecnologie ibride 4x4 per scalare la classifica italiana dei Suv di segmento C, dove Dacia Bigster è protagonista dalla primavera 2025. All’inizio del 2026 è arrivato un aggiornamento che lascia intatta la parte estetica, introducendo una novità assoluta a livello mondiale: un sistema che combina tecnologia ibrida, alimentazione bi-fuel benzinaGpl e trazione integrale 4x4. Si aggiunge alle altre motorizzazioni multi-energia, con in prima linea le versioni full hybrid da 155 Cv, le mild hybrid a due (140 Cv, anche Gpl) o quattro ruote motrici (130 Cv), oltre alla nuova Hybrid-G 155 Cv 4x4. Il suo prezzo parte da 29. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dacia Duster, primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPLLa Dacia Duster ha attirato l’attenzione dopo aver dimostrato come un SUV possa combinare trazione integrale e motore ibrido a GPL.

Nuova gamma Dacia 2026: Sandero, Duster, Bigster e le altreDacia ha presentato la sua nuova gamma 2026, tra cui spiccano Sandero, Duster e Bigster.

Dacia Bigster Eco-G 140 | La versione ibrida 48 Volt a GPL

Dacia Bigster ibrida, come il va il suv da famiglia che non c’eraSi chiama Dacia Bigster e si traduce in un suv lungo oltre quattro metri e mezzo venduto ad un prezzo da citycar. Il tutto abbinato ad una dotazione e ad una gamma motori impensabile fino a qualche ... ilsole24ore.com

Bigster, l’arma ibrida Dacia per combattere la sfida dei Suv medi. Come vaAIX EN PROVENCE – Dacia ha deciso di giocare anche nel segmento più caldo d’Europa, quello fatto di Suv con dimensioni intorno ai quattro metri e mezzo di lunghezza che il marketing chiama C. Segmento ... repubblica.it

La Dacia Bigster diventa un camper #dacia #daciabigster #camper x.com