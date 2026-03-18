Il 21 marzo 2006, Twitter è stato lanciato e da allora si è trasformato in uno dei principali strumenti di comunicazione sui social media. Nel corso degli anni, il sito ha visto aumentare il numero di utenti e di utilizzi, diventando un canale privilegiato per i politici e le figure pubbliche. Con l’acquisizione da parte di Musk, la piattaforma ha subito modifiche significative nel funzionamento e nelle politiche di utilizzo.

Roma, 18 marzo 2026 – È cominciata il 21 marzo del 2006 l’avventura di Twitter, il social network dei ‘cinguettii’ acquisito, nell’autunno del 2022, da Elon Musk, che lo ha ribattezzato “X” e ora scommette sull’intelligenza artificiale di Grok, inserito come chatbot nella piattaforma già due anni fa. A scrivere il primo post – più simile a un messaggio di configurazione, “Just setting up my twittr" - fu Jack Dorsey, uno dei cofondatori della piattaforma insieme a Noah Glass, Biz Stone e Evan Williams. Il nome voleva evocare ciò a cui è stata ispirata l'invenzione: la brevità degli sms, sintetici e rapidi come un ‘cinguettio’. "Volevamo catturare quella sensazione fisica di ronzare nella tasca, ronzare in tutto il mondo", aveva spiegato allora Dorsey. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Twitter a X, 20 anni fa la nascita del social dei ‘cinguettii’: perché è il più amato dai politici e com’è cambiato con Musk

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