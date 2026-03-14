Sono passati sei anni da quando gli italiani hanno vissuto il primo lockdown, un periodo che ha segnato una svolta nell’uso dei social da parte dei leader politici. Durante questo tempo, Facebook e X hanno subito un crollo di utenti e di influenza, influenzando il modo in cui i politici comunicano e si relazionano con il pubblico. Le piattaforme social si sono trasformate, modificando il panorama della comunicazione politica in Italia.

Sono passati sei anni da quanto per la prima volta gli italiani scoprirono il lockdown sanitario. L’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con una diretta Facebook memorabile si affacciò in un tardo pomeriggio di marzo nei dei nostri smartphone per comunicarci l’obbligo inderogabile di restare chiusi in casa. Partì in quell’istante il primo anno pandemico in cui tutti fummo costretti a ridurre i contatti umani per limitare il più possibile la diffusione del contagio. Sono trascorsi solo sei anni e già ci sembra un tempo infinito, lontanissimo. In quegli stessi giorni ai leader politici non restava altro che fiondarsi come mai avevano fatto in passato sui propri account social per provare a conservare vivo il legame con follower, militanti, media e cittadini digitali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dai post del lockdown al crollo di Facebook e X: come è cambiato il potere social dei leader politici

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