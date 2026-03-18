da saronno a pesaro la vita di giuditta pasta in scena a teatro

Sabato 21 marzo alle 17.30 a Palazzo Gradari, Pesaro dedica una rappresentazione teatrale a Giuditta Pasta, considerata una delle principali interpreti del teatro musicale dell’Ottocento. La cerimonia rende omaggio alla figura della cantante, coinvolgendo un pubblico interessato alla storia del teatro e alla figura di questa artista. La rappresentazione si svolge nel centro storico della città, coinvolgendo attori e musicisti locali.

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