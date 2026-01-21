Nuovo Consiglio di Amministrazione per il Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Il Comune di Saronno ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro “Giuditta Pasta”. Questa squadra sarà chiamata a collaborare con la direzione per la gestione e lo sviluppo del principale polo culturale della città, contribuendo alla valorizzazione delle attività teatrali e culturali locali. La nomina rappresenta un passo importante per il futuro del teatro e della scena culturale di Saronno.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. La Guardia di Finanza di Monza e Brianza ha avviato l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare. Viaggio salvavita in Maserati per i Carabinieri di Milano che hanno trasportato farmaci urgenti per. Addio a Valentino Garavani, il grande stilista morto a 93 anni. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Nuovo Consiglio di Amministrazione per il Teatro Giuditta Pasta di Saronno Leggi anche: Il sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa Leggi anche: Il sindaco Conti nomina Dino Dringoli nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro di Pisa Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: BestBe Holding, assemblea nomina il nuovo CdA per il triennio 2026-2028; Inox & Inox presenta il nuovo Consiglio di Amministrazione; Acquedotto Pugliese ha un nuovo Cda: le nomine della Giunta regionale; AQP, la Giunta regionale designa i componenti del Cda e il Direttore generale. Inox & Inox presenta il nuovo Consiglio di AmministrazioneInox & Inox, Brando Casonato Presidente; Marco e Andrea Casonato, Migotto, Menini e Russotto Consiglieri di AmministrazioneL’Assemblea Straordinaria approva il nuovo assetto di controllo integrato nel ... ilnordestquotidiano.it Aqp, Venneri nuovo presidente. Arriva il CdA ponteIn attesa del trasferimento del 20% delle azioni Aqp ai Comuni pugliesi, la Giunta regionale ha nominato il Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'acquedotto. Presidente e direttore ... rainews.it Il Board of Peace di Donald Trump scuote l'Europa: l'Italia valuta il no all'invito per incompatibilità con la Costituzione e il rischio di isolamento dall'Ue dopo il no della Francia e i dubbi della Germania. Del nuovo Consiglio viene criticata anche la composizione - facebook.com facebook Ghilarza, eletto il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.