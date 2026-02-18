Saronno | Il Misantropo di Molière apre la stagione una rilettura moderna al Giuditta Pasta Inizia la tournée

A Saronno, il teatro Giuditta Pasta apre la stagione con una versione moderna di “Il misantropo” di Molière, portando in scena una lettura più radicale e attuale. La causa è la prima tappa della tournée che vede protagonista una produzione rivisitata del celebre testo, interpretata da un cast di attori giovani. La regia di Andrée Ruth Shammah trasforma l’opera classica in uno spettacolo che affronta temi contemporanei, attirando l’attenzione del pubblico locale e degli appassionati di teatro.

Saronno Inaugura la Stagione Teatrale con un “Misantropo” Moderno e Radicale. Saronno si prepara ad accogliere un evento di rilievo nazionale: il debutto in anteprima de “Il misantropo” di Molière, con la regia di Andrée Ruth Shammah. Lo spettacolo, una produzione del Teatro Franco Parenti e della Fondazione Teatro della Toscana, sarà presentato al Teatro Giuditta Pasta mercoledì 25 febbraio 2026, segnando l’inizio di una tournée che vedrà il classico riletto in chiave contemporanea. Il Giuditta Pasta, Palcoscenico di Nuova Rilevanza. La scelta del Teatro Giuditta Pasta come sede per questo importante debutto non è casuale.🔗 Leggi su Ameve.eu Nuovo Consiglio di Amministrazione per il Teatro Giuditta Pasta di SaronnoIl Comune di Saronno ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro “Giuditta Pasta”. Il misantropo da Molière in scena al VerdiIl Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà il 16 dicembre la rappresentazione di “Il misantropo” di Molière, prodotta dalla compagnia Catalyst. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Anteprima nazionale a Saronno per Il misantropo di Molière diretto da Andrée Ruth Shammah. Anteprima nazionale a Saronno per Il misantropo di Molière diretto da Andrée Ruth ShammahMercoledì 25 febbraio al Teatro Giuditta Pasta il capolavoro di Molière in una nuova produzione del Teatro Franco Parenti. Alle 20 l'incontro di approfondimento con Oltre il sipario ... varesenews.it Il Misantropo di Molière. La versione di CatalystLuci accese sulla stagione del Teatro Verdi di Monte San Savino per l’arrivo, stasera alle ore 21:15, de Il misantropo, la nuova produzione della compagnia Catalyst, secondo capitolo del percorso L ... lanazione.it Al Teatro Giuditta Pasta si parla d'amore facebook Saronno celebra la Memoria della Shoah tra le pietre d’inciampo e il palco del Giuditta Pasta x.com