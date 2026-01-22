A Milano si è conclusa la LVMH Watch Week, l’evento dedicato alle ultime novità nel settore degli orologi di lusso. Tra le aziende presenti, Tiffany & Co., Bulgari e Louis Vuitton hanno presentato le loro collezioni, offrendo uno sguardo sulle tendenze e le innovazioni del mercato. Un’occasione per apprezzare le creazioni di alcuni dei marchi più prestigiosi nel settore dell’orologeria di alta gamma.

A Milano si è appena conclusa la LVMH Watch Week, organizzata dal grande gruppo del lusso francese Louis Vuitton Moët Hennessy. Un appuntamento che apre l’anno dell’orologeria e momento irrinunciabile per gli appassionati. Qui non si parla solo di prestazioni, di calibri e di complicazioni, ma di oggetti che si muovono ormai sul confine più interessante: quello tra orologio e gioiello, tra design e savoir-faire, tra “pezzo da collezione” e accessorio. Bulgari ha portato in città le sue icone; Tiffany & Co. ha fatto sfoggio della sua maestria nell’uso dei diamanti con due orologi che sono come gioielli d’autore; Louis Vuitton ha trasformato i propri quadranti in un cielo stellato di platino e rotte di viaggio, Hublot ha ammorbidito il suo DNA sportivo con diamanti e un blu minerale, TAG Heuer ha riproposto un pezzo d’archivio attualizzato, mentre Zenith ha scelto l’eleganza urbana di un 36 mm (anche con diamanti) per dimostrare che il “tech” può essere chic. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le novità in fatto di orologi viste a Milano: da Tiffany&co a Bulgari, passando per Louis Vuitton

