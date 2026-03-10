Zendaya alla sfilata di Louis Vuitton ci ha regalato un' idea di taglio corto da sposa il bixie per capelli ricci

Durante la sfilata di Louis Vuitton, Zendaya ha mostrato un taglio corto che ricorda un'acconciatura da sposa, il bixie per capelli ricci. Il taglio si adatta a chi ha una texture dei capelli che appare difficile da gestire. La scena ha messo in evidenza questa nuova proposta di stile, con un'attenzione particolare ai dettagli del taglio e alla sua resa sui ricci naturali.

In alcuni scatti esclusivi del recente servizio fotografico di Zendaya per A24 con Robert Pattinson (per promuovere il loro nuovo film sul matrimonio, The Drama, in uscita il 3 aprile), aveva rivelato il suo nuovo taglio bixie, che inevitabilmente aveva rubato la scena. Un taglio che è un ibrido tra bob-pixie rivelatosi ideale per valorizzare la sua texture naturale riccia. Sarebbe stato eseguito dal team di stylist delle celebrità The Hair Bros che avrebbero condiviso di aver eseguito il talgio a fine 2025. Ma solo alla Paris Fashion Week abbiamo potuto ammirare il nuovo look in tutto il suo splendore, dove Zendaya è stata avvistata alla sfilata di Louis Vuitton.