YouTube ora ha i messaggi privati come Instagram | ecco come funzionerà la novità in Italia

YouTube ha introdotto i messaggi privati, simili a quelli di Instagram, e questa funzione ora è disponibile anche in Italia. Gli utenti possono scambiarsi messaggi diretti attraverso l’app, utilizzando un sistema che permette conversazioni private tra due persone. La novità mira a rendere più facile la comunicazione tra gli utenti sulla piattaforma, integrando un nuovo modo di interagire senza lasciare i commenti pubblici.

YouTube continua a cambiare pelle e si avvicina sempre di più alla logica dei social network. La piattaforma di Google ha infatti avviato anche in Italia un test che introduce una novità significativa: la possibilità di condividere video e chattare direttamente all’interno dell’app, senza passare da servizi esterni come WhatsApp o Telegram. Si tratta di una funzione sperimentale disponibile per ora solo sull’app mobile. Permette agli utenti di inviare video e commentarli in conversazioni private, un po’ come avviene già sui social più popolari. Il rilascio è graduale, riservato agli utenti maggiorenni, e non è ancora certo che diventerà una funzione stabile della piattaforma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

