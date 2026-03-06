YouTube ora ha i messaggi privati come Instagram | ecco come funzionerà la novità in Italia

Da cultweb.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

YouTube ha introdotto i messaggi privati, simili a quelli di Instagram, e questa funzione ora è disponibile anche in Italia. Gli utenti possono scambiarsi messaggi diretti attraverso l’app, utilizzando un sistema che permette conversazioni private tra due persone. La novità mira a rendere più facile la comunicazione tra gli utenti sulla piattaforma, integrando un nuovo modo di interagire senza lasciare i commenti pubblici.

YouTube   continua a cambiare pelle e si avvicina sempre di più alla logica dei social network. La piattaforma di   Google   ha infatti avviato anche in Italia un test che introduce una novità significativa: la possibilità di condividere video e chattare direttamente all’interno dell’app, senza passare da servizi esterni come   WhatsApp   o   Telegram. Si tratta di una   funzione sperimentale   disponibile per ora solo sull’app mobile. Permette agli utenti di inviare video e commentarli in conversazioni private, un po’ come avviene già sui social più popolari. Il rilascio è graduale, riservato agli utenti maggiorenni, e non è ancora certo che diventerà una funzione stabile della piattaforma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

youtube ora ha i messaggi privati come instagram ecco come funzioner224 la novit224 in italia
© Cultweb.it - YouTube ora ha i messaggi privati come Instagram: ecco come funzionerà la novità in Italia

Instagram sfida YouTube: ora i reel si possono vedere anche in televisione, ecco comeMeta inizia la sperimentazione negli Stati Uniti dell'app Instagram per televisori, partendo dai dispositivi Amazon Fire Tv Instagram entra nei...

Trump pubblica i messaggi privati di Macron. Ma cosa rischia (in Italia) chi fa come lui?(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato gli screenshot di messaggi privati ricevuti dal presidente francese Emmanuel...

Falsissimo 22, Corona e il Caso Signorini: Cosa Sta Succedendo Davvero | RUVIDO 274

Video Falsissimo 22, Corona e il Caso Signorini: Cosa Sta Succedendo Davvero | RUVIDO 274

Contenuti e approfondimenti su YouTube ora ha i messaggi privati come....

Discussioni sull' argomento Ci ha portati in aula magna perché c’era una luce migliore per i video, Fummo invitati a comprare i suoi libri,Io mi rifiutavo di farmi alzare i voti commentando su YouTube. - Vale Tutto; YouTube diventa (quasi) un social: i messaggi privati arrivano anche in Italia; Condividere video e parlarne dentro YouTube: il test arriva anche in Italia; ATTENZIONE ALLE FALSE PROPOSTE DI INVESTIMENTI ONLINE.

Ora puoi chattare su YouTube: i messaggi privati arrivano anche in ItaliaDisponibili anche in Italia i messaggi diretti su YouTube: ora è possibile chattare e commentare i video senza uscire dalla piattaforma. msn.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.