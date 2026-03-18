Nella puntata 10 del 2026 di Run2U, si parla di Vittore Simone Borromini, un giovane atleta italiano specializzato nel mezzofondo. Originario di Cefalù, Borromini sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni e si prepara a rappresentare l’Italia a livello europeo. La puntata si concentra sulla sua carriera e sulle sue ambizioni nel mondo dell’atletica.

Nella puntata n.10 del 2026 di Run2U ospitiamo uno dei giovani talenti più promettenti dell’atletica italiana: Vittore Simone Borromini. Oggi a Run2U incontriamo infatti uno dei talenti più interessanti del mezzofondo italiano. È giovane, determinato e ha già fatto parlare di sé a livello europeo. Dalla Sicilia alla Toscana per inseguire un sogno, passando per medaglie internazionali e grandi sacrifici: questa è la storia di Vittore Borromini. Con lui parliamo di atletica, scelte di vita, allenamenti, infortuni e sogni olimpici con uno degli atleti più promettenti della nuova generazione. Un viaggio dentro la mente e la vita di un ragazzo che corre veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Da Cefalù all’Europa: Vittore Borromini, la nuova promessa del mezzofondo italiano a Run2U