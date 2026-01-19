È stato inaugurato in anticipo il nuovo ponte sulla SS36, che collega la Brianza alla Valtellina. L’opera, situata nel Lecchese, rappresenta un miglioramento delle connessioni tra le due regioni. Alla cerimonia, presenti il ministro Matteo Salvini e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, si è sottolineato il ruolo strategico di questa infrastruttura per lo sviluppo locale.

Brianza e Valtellina sempre più vicine, grazie al ponte Manzoni. La nuova infrastruttura realizzata lungo la SS36 (nel Lecchese) è stata inaugurata stamattina alla presenza del ministro Matteo Salvini e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.“Un tassello strategico per la mobilità.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Roma, inaugurato il ponte Giulio Rocco: collega Ostiense e Garbatella

Il 16 gennaio 2026 a Roma è stato inaugurato il ponte Giulio Rocco, un nuovo collegamento tra i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII. Dopo la chiusura avvenuta nel 2016, il cavalcaferrovia è stato completamente ricostruito, migliorando la viabilità e la connessione tra le due zone della città. La nuova struttura rappresenta un intervento importante per il quartiere e per la mobilità locale.

Leggi anche: Auto in contromano sulla strada che collega Milano alla Valtellina: il video

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Inaugurato (in anticipo) il nuovo ponte che collega la Brianza con la Valtellina - La nuova infrastruttura realizzata lungo la SS36 (nel Lecchese) è stata inaugurata stamattina alla presenza del ministro Matteo Salvini ... monzatoday.it