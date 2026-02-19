Curling l’Italia è fuori dalle Olimpiadi Retornaz sbaglia troppo la Svizzera fa piangere gli azzurri

L’Italia esce dal torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché Retornaz commette troppi errori nel match decisivo contro la Svizzera, concluso con un punteggio di 9-5. La squadra azzurra aveva bisogno di una vittoria per avanzare, ma le imprecisioni hanno pesato molto. La Svizzera, invece, ha giocato con maggiore sicurezza e determinazione, portando a casa il successo. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato, lasciando gli italiani delusi e senza possibilità di qualificazione.

L'Italia dice addio al sogno di qualificarsi alle semifinali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, perdendo contro la Svizzera con il punteggio di 9-5 nell'ultimo incontro del round robin. Gli azzurri erano obbligati a sconfiggere gli imbattuti elvetici per rientrare tra le prime quattro classificate e meritarsi l'accesso alla fase a eliminazione diretta, dopo che i due tiri iniziali avevano impedito di superare gli USA nella graduatoria del DSC e sperare in incroci favorevoli (leggasi ko di Norvegia e Germania, rispettivamente contro Canada e Cina). Lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il second Sebastiano Arman, il third Amos Mosaner sono andati in difficoltà già nelle battute iniziali contro gli scatenati rossocrociati, medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali e capaci di infilare otto affermazioni consecutive in altrettanti incontri disputati sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo.