Una donna racconta il dolore per la perdita del figlio, un bambino con il cuore bruciato, durante la trasmissione televisiva

Il tempo non affievolisce l’immane dolore per la perdita del piccolo Domenico, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore con un organo “bruciato”. Patrizia Mercolino è intervenuta nello studio televisivo di Dritto e Rovescio per parlare del suo adorato figlio, la cui tragica vicenda medica è ora al centro di un’inchiesta. “Senza di lui non è più la stessa casa, chiedo verità e giustizia“, ha dichiarato la donna. Il racconto della madre del piccolo Domenico "Senza Domenico non è più la stessa casa" La promessa di Paolo Del Debbio Il ricordo del padre di Domenico Caliendo Cosa hanno... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Senza Domenico non è più la stessa casa"

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino prima della Fondazione: "Scopriremo tutto"Proseguono le indagini dopo la morte del piccolo Domenico, il bimbo col cuore bruciato ricoverato dal 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli e...

Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Mi sente, mio marito spera che si svegli"

Parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato

Bimbo col cuore bruciato, la verità di mamma Patrizia Mercolino: Ho scoperto dai giornali cos'era successoPatrizia Mercolino, la mamma del bimbo morto per il cuore bruciato durante il trasporto, racconta la propria versione dei fatti ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, la madre Patrizia Mercolino in Procura con l'audio di Guido Oppido in una chiavettaInizia la battaglia legale di Patrizia Mercolino, madre del bimbo con il cuore bruciato, contro i vertici sanitari del Monaldi: nell'audio il medico Oppido parlava del trapianto ... virgilio.it

«Vado avanti. Non mi fermo né lo farò quando inevitabilmente i riflettori si abbasseranno su questa tragedia. Mio figlio non va dimenticato, ecco perché dall’altare ho chiesto a tutti di portarlo ne cuore». Non si ferma Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico - facebook.com facebook

Sequestrati i cellulari dei sei indagati per la morte di Domenico, il bimbo di due anni a cui era stato trapiantato a Napoli un cuore danneggiato. L'inviata #GR1 @elenapababaloni ha incontrato Patrizia Mercolino, mamma del piccolo x.com