1,6 milioni | il Palmento Frassanito diventa hub enologico

Un investimento di 1,6 milioni di euro ha appena sbloccato la rinascita dell'ex Palmento Frassanito nel cuore di Salice Salentino. Questa struttura storica, situata in via Vittorio Emanuele II, verrà trasformata in un moderno centro di documentazione dedicata alla cultura vitivinicola della Terra d'Arneo. L'iniziativa si inserisce pienamente nel contesto del cinquantenario della Doc Salice Salentino che cadrà proprio nel 2026. Il progetto prevede il recupero funzionale di circa 550 metri quadrati di spazio che avevano ospitato attività produttive fino agli anni '50 prima di cadere in uno stato di abbandono prolungato. Le risorse provengono dal Programma Regionale Puglia 2021–2027 e si aggiungono a precedenti finanziamenti per la messa in sicurezza dell'immobile.