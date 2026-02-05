World Nutella® day 2026 un volume da collezione la celebra come icona culturale

Oggi si celebra il World Nutella® Day, arrivato alla sua ventesima edizione. Nato nel 2007 da un’idea di una blogger americana, Sara Rosso, questo giorno si è trasformato in un appuntamento globale. In Italia, molti appassionati si sono riuniti per ricordare la crema di nocciole più amata, tra eventi e iniziative speciali. Un volume da collezione è stato lanciato per celebrare questa icona culturale, che da anni conquista generazioni di consumatori.

Roma, 5 feb. (AdnkronosLabitalia) - Il World Nutella® day, celebrato ogni anno il 5 febbraio, è stato creato spontaneamente nel 2007 dalla blogger americana Sara Rosso. Questa giornata speciale è dedicata a unire i fan di Nutella® in tutto il mondo per ringraziarli del loro affetto e permettere loro di condividere la propria passione per Nutella® sui social media attraverso foto, ricette e messaggi. Fin dalla sua nascita, il World Nutella® day è diventato un fenomeno globale, con fan in tutto il mondo che esprimono il loro amore per Nutella®. In occasione del World Nutella® day 2026 verrà presentato un volume da collezione dedicato a Nutella®, edito dalla casa editrice Assouline: uno speciale coffee table book che esplora tutte le sfaccettature dell'universo Nutella® attraverso sei capitoli – history, quality, bread breakfast, versatility, nutella world e iconicity – offrendo un racconto visivo e narrativo che ne ripercorre l'evoluzione come simbolo culturale riconosciuto a livello globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

