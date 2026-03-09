Accordo segreto tra Usa e Cuba Che fine fa il regime e la famiglia Castro | le condizioni

Le autorità statunitensi stanno negoziando un accordo economico con Cuba, che potrebbe essere annunciato a breve. Donald Trump ha più volte affermato che il regime comunista a Cuba ha i giorni contati, mentre l'amministrazione sta lavorando a un'intesa che riguarda anche la famiglia Castro. La notizia arriva mentre si susseguono le dichiarazioni e le indiscrezioni sui prossimi sviluppi.

Mentre Donald Trump continua a ripetere che il regime comunista a Cuba ha i giorni contati, l'amministrazione Trump prepara un accordo economico che potrebbe essere annunciato presto. Lo scrive Usa Today, citando due fonti informate che non forniscono però dettagli precisi sull'intesa, che dovrebbe contenere un alleggerimento dei divieti di viaggio nell'isola per i cittadini americani. Il giornale aggiunge che i colloqui prevedono l'uscita di scena del presidente Miguel Diaz-Canel, mentre alla famiglia Castro verrebbe permesso di rimanere nell'isola. Inoltre, Washington e l'Avana chiuderebbero accordi per gestione di porti, energia e turismo.