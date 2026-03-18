Cuba resiste a Trump per ora

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, che nei giorni scorsi aveva affermato di voler prendere Cuba. Stanotte, Diaz-Canel ha scritto su X che, di fronte a uno scenario difficile, Cuba garantisce una resistenza forte e incrollabile contro qualsiasi aggressore esterno. La tensione tra i due leader si mantiene alta in un momento di confronto tra Stati Uniti e Cuba.

«Avrò l’onore di prendere Cuba», aveva detto Donald Trump nei giorni scorsi. Stanotte il presidente cubano Miguel Diaz-Canel gli ha risposto: «Di fronte allo scenario peggiore, Cuba ha una garanzia: qualsiasi aggressore esterno incontrerà una resistenza incrollabile», ha scritto Diaz-Canel su X. Nei giorni scorsi Washington aveva chiesto la sua sostituzione per allentare la pressione sull’isola. Ma a quanto pare la risposta per ora è negativa. Anche perché la rete elettrica dell’isola è stata ripristinata nella notte dopo 24 ore di blackout a livello nazionale. Il blackout. Molti quartieri de L’Avana, che ospita 1,7 milioni di persone, hanno riavuto l’elettricità. 🔗 Leggi su Open.online

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