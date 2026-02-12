Netanyahu-Trump | per ora l’Imperatore resiste e negozia con l’Iran

Netanyahu era arrivato a Washington con l’obiettivo di fermare i negoziati tra gli Stati Uniti e l’Iran. Ma per ora, il premier israeliano non ha ottenuto quello che voleva. Nonostante si fosse precipitato anticipando la visita, sperando di cambiare le carte in tavola, Trump ha mantenuto il suo approccio e continua a negoziare con Teheran. Netanyahu ha lasciato la capitale americana senza risultati concreti, mentre gli sforzi per influenzare la strategia statunitense sull’Iran restano ancora aperti.

Netanyahu, per una volta, va a vuoto. Si era precipitato a Washington, anticipando la visita fissata per fine febbraio, nella speranza di interrompere i negoziati con l’Iran o, in alternativa, di convincere l’amministrazione Trump a mettere sul tavolo, oltre al nucleare, anche la rescissione dei rapporti tra Teheran e i suoi alleati regionali, ma soprattutto il programma missilistico iraniano. Una richiesta, quest’ultima, che avrebbe fatto collassare le trattative, dal momento che Teheran non può negoziare sui missili perché, priva della deterrenza, sarebbe facile preda di Israele, che da decenni persegue l’annientamento dell’antagonista regionale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ora Trump sta negoziando con l’Iran.

Donald Trump ha incontrato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e ha detto che il rapporto tra Stati Uniti e Israele continua a essere forte.

