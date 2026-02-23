La linea dura di Trump contro Cuba arriva in Calabria | via i medici caraibici La Regione resiste

La decisione di rimuovere i medici cubani da Polistena deriva dalle tensioni tra il governo e Cuba. La Regione ha deciso di ripristinare la normativa europea e sostituire i professionisti stranieri con personale locale. In città, molti cittadini apprezzano il lavoro svolto da questi medici, che da tempo si sono integrati nella comunità. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene l’operazione e chi difende l’esperienza acquisita. La vicenda continua a far discutere.

A Polistena quella dei medici cubani è una piccola comunità ben integrata: negli ultimi due anni più di una ventina di loro, tra specialisti dell'emergenza, chirurghi, cardiologi, ematologi, radiologi, ginecologi, ortopedici, ha garantito il funzionamento del Santa Maria degli Ungheresi, ospedale al quale si rivolge l'intera Piana di Gioia Tauro. Più di 180mila utenti. Per questo, la disputa diplomatica sollevata dagli Stati Uniti è stata lì per lì una doccia fredda: la linea dura di Trump contro Cuba si ripercuote fino in Italia, anzi fino alla Calabria, con la pretesa che si interrompa l'impiego dei camici bianchi caraibici.