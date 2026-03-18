Raulito Castro, nome di battesimo Raul Guillermo Rodriguez Castro, è il nipote di Raul Castro e pronipote di Fidel Castro. Attualmente, si parla di lui come possibile nuovo volto della politica cubana, in un momento di cambiamenti che vedono Cuba mantenere la propria identità senza modificare la propria storia. La sua figura viene associata a una possibile apertura verso gli Stati Uniti di Trump.

Il suo nome, Raulito, potrebbe non dire molto. Ma il cognome, Castro, apre un mondo di ricordi e di legami con la rivoluzione: Raul Guillermo Rodriguez Castro, nipote di Raul Castro e, soprattutto, pronipote di Fidel Castro, potrebbe diventare il volto nuovo della Cuba trumpiana. Piace al presidente degli Stati Uniti ed è stato scelto come interlocutore nei negoziati ad alto livello condotti dal segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di esuli cubani fuggiti dall'Avana di Fidel. Il ritorno dei cicli storici nell'isola caraibica fa parte della natura della stessa Cuba: tutto sembra presente da sempre, e tutto si rinnova ma per tornare al punto di partenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cuba cambia faccia senza cambiare sangue: ecco chi è Raulito Castro, che piace all'America di Trump

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