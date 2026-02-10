Nei giorni scorsi, il presidente colombiano Gustavo Petro si è recato a Washington, incontrando funzionari statunitensi. Nel frattempo, Cuba continua a soffrire la carenza di carburante, con criticità che rischiano di peggiorare. Analisti sudamericani parlano già di un possibile addio al progetto di socialismo democratico in Colombia, con il mandato di Petro che potrebbe arrivare al termine.

Secondo analisti sudamericani, il primo esperimento di socialismo democratico in Colombia terminerebbe con il mandato di Petro. Il “governo del cambio”, pur avendo rappresentato un valido laboratorio per la creazione di uno Stato moderno più giusto e attento al welfare, riducendo le enormi disuguaglianze da sempre presenti nel paese, è avviato alla conclusione, non solo a causa delle pressioni nordamericane esacerbate da Donald Trump, ma anche “per le resistenze profonde dentro e fuori la Colombia” (cit.) da parte del ceto medio-alto colombiano. Il meeting Martedì 3 febbraio, a porte chiuse per i media, il presidente della Colombia Gustavo Petro ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca, un evento giudicato improbabile fino a un mese fa, dopo un anno costellato di accuse e minacce che i due premier si sono scambiati per tutto il 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Petro a Washington mentre Cuba resta senza carburante: cosa (non) cambia in America Latina

L'isola di Cuba si trova senza carburante.

Cuba si trova di fronte a una grave crisi energetica.

