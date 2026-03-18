Crotone | 165° anniversario pioggia e resilienza civica

A Crotone si è celebrato il 165° anniversario dell’Unità d’Italia con una cerimonia nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino, spostata all’interno per la pioggia. La manifestazione è stata organizzata per ricordare questa ricorrenza, coinvolgendo rappresentanti istituzionali e cittadini. La giornata si è svolta senza eventi all’aperto, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito lo svolgimento al Monumento ai Fratelli Bandiera.

La città di Crotone ha celebrato il 165° anniversario dell’Unità d’Italia con una cerimonia tenutasi nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino, spostata all’interno a causa del maltempo che avrebbe impedito lo svolgimento presso il Monumento ai Fratelli Bandiera. L’evento ha riunito autorità civili, militari e rappresentanti della società civile per riflettere sui valori fondanti della nazione, ponendo al centro la memoria storica come strumento di coesione sociale. L’iniziativa ha messo in luce un legame profondo tra l’amministrazione locale e la storia nazionale, ricordando figure chiave come il professor Salvatore Regalino, già sindaco, che sessanta anni fa promosse l’edificazione del monumento dedicato agli eroi risorgimentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crotone: 165° anniversario, pioggia e resilienza civica Articoli correlati 165° anniversario: Nicco unisce il Piemonte all’ItaliaIl 17 marzo 2026 segna una data cruciale per l’identità nazionale, quando il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ha dedicato le sue... Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'ItaliaMartedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario... Una selezione di notizie su Crotone 165 anniversario pioggia e... Argomenti discussi: Anniversario Unità d’Italia, Crotone risponde presente alla celebrazione. Anche Crotone celebra il 165° anniversario dell’Unità d’ItaliaLa memoria storica e il senso del dovere civico si sono incontrati nella Sala Consiliare Falcone e Borsellino, dove la comunità di Crotone si è riunita per celebrare il 165° anniversario dell’Unità d’ ... cn24tv.it Crotone, celebrato il 165° anniversario dell’Unità d’ItaliaRicordato Salvatore Regalino, già sindaco di Crotone, che 60 anni fa volle l’edificazione del monumento ai Fratelli Bandiera ... ilcrotonese.it