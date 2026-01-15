Conerobus-sindacati nuovo round | aperto formalmente lo stato di crisi Si punta sul Fondo bilaterale di solidarietà per garantire la continuità aziendale

Conerobus ha ufficialmente avviato lo stato di crisi, come comunicato dai sindacati durante l'incontro del 14 gennaio 2026 con la dirigenza. Si valuta l'utilizzo del Fondo bilaterale di solidarietà per garantire la continuità aziendale e affrontare le sfide attuali. La discussione prosegue con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise per il futuro dell'azienda e dei lavoratori coinvolti.

ANCONA – I sindacati di Filt-Cgil, Ugl Fna, Fit Cisl, Faisa Cisal e Uiltrasporti rendono noto che nella giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, si è svolto un altro incontro tra le stesse e la dirigenza di Conerobus.Ebbene nel corso della riunione l'azienda ha confermato formalmente.

Conerobus, ecco il Fondo di solidarietà. I sindacati furiosi: «Non lo firmeremo» - È arrivata come un fulmine a ciel sereno, alle segreterie regionali delle sigle sindacali, la bozza di contratto di solidarietà che Conerobus vuole a tutti i costi per 66 lavoratori ... corriereadriatico.it

Sindacati, su Conerobus politica scenda in campo con concretezza - "Ribadiamo con forza alla Regione Marche e al Comune di Ancona ed a tutti i Soci di assumere un impegno concreto, scritto e vincolante, che consenta all'azienda di operare su basi solide e di ... ansa.it

Conerobus, salta l’accordo I sindacati: «Da Regione e Comune nessuna risposta strutturale» | Cronache Ancona x.com

Crisi Conerobus, la trattativa tra azienda e sindacati stava per arrivare a una firma condivisa, ma l’intervento dei ‘tecnici’ l’ha... facebook

