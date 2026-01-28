Giardini si insedia il commissario Impastato | Continuità amministrativa e massima attenzione alle urgenze del territorio

Il nuovo commissario Giovanni Impastato si è insediato ieri a Giardini Naxos. Ha promesso di mantenere la continuità amministrativa e di concentrarsi sulle urgenze del territorio. Ora si prepara a mettere in campo le prime decisioni per risollevare il Comune.

Prime interlocuzioni con uffici e Protezione civile e sopralluogo nell'area portuale per una ricognizione delle criticità infrastrutturali Si è insediato ieri al Comune di Giardini Naxos il commissario straordinario, Giovanni Impastato, nominatodal presidente della Regione Siciliana per la guida dell'ente. L'insediamento è avvenuto alla presenza del segretario comunale, Roberta Freni, con l'espletamento delle formalità di rito. Come primo atto simbolico e istituzionale, il Commissario Impastato ha voluto rendere omaggio alla cittadinanza recandosi presso la Chiesa Maria SS. Raccomandata.

