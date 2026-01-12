Cuba’s Diaz-Canel says there are no current talks with US government
Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha dichiarato che attualmente non ci sono negoziati ufficiali con il governo degli Stati Uniti, limitandosi a contatti tecnici relativi alla questione migratoria. La comunicazione sottolinea la mancanza di dialoghi politici o diplomatici tra le due parti in questo momento.
Jan 12 (Reuters) - Cuban President Miguel Diaz-Canel said on Monday there are no talks with the United States government, except for technical contacts in the migration f.
TASS (TELEGRAM) * PRESIDENTE DIAZ-CANEL «CUBA È PRONTA A DIFENDERE LA PROPRIA SOVRANITÀ, NESSUNO HA IL DIRITTO DI DETTARE LE NOSTRE AZIONI» x.com
la Repubblica. . Il presidente di Cuba Miguel Diaz-Canel ha denunciato quello che ha definito un attacco "criminale" degli Stati Uniti contro il Venezuela e ha chiesto con urgenza una reazione da parte della comunità internazionale. L'Avana ha accusato Wash - facebook.com facebook
