Cuba’s Diaz-Canel says there are no current talks with US government

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha dichiarato che attualmente non ci sono negoziati ufficiali con il governo degli Stati Uniti, limitandosi a contatti tecnici relativi alla questione migratoria. La comunicazione sottolinea la mancanza di dialoghi politici o diplomatici tra le due parti in questo momento.

Jan 12 (Reuters) - Cuban President Miguel Diaz-Canel said on Monday there are no talks with the United States government, except for technical contacts in the migration f. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

