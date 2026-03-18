Cremonese Nicola esonerato | al suo posto è in arrivo Giampaolo

La Cremonese ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Davide Nicola con effetto immediato. Al suo posto, la società sta preparando la nomina di un nuovo tecnico, Giampaolo. La scelta arriva in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e evitare la retrocessione. La squadra si prepara a una nuova fase sotto la guida del prossimo allenatore.

Cremona, 18 marzo 2026 – Un cambio in panchina, per provare a raggiungere la salvezza. La Cremonese ha esonerato Davide Nicola con effetto immediato. Per prendere il posto dell’allenatore piemontese è favorito Marco Giampaolo, già tecnico grigiorosso nella stagione 20142015. TVRG Como vs Lecce nella foto Marco Giampaolo allenatore Lecce Como 30-12-2024 Stadio Giuseppe Sinigaglia Campionato Serie A Enilive - 18a giornata foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese, Nicola esonerato: al suo posto è in arrivo Giampaolo Articoli correlati Leggi anche: Ufficiale: la Cremonese esonera Nicola. Al suo posto in arrivo Giampaolo Cambio alla Cremonese: fuori Davide Nicola, al suo posto GiampaoloSoltanto 4 punti nelle ultime 15 gare di campionato costano la panchina a Davide Nicola: contratto di un anno e mezzo per Giampaolo, ecco come... Aggiornamenti e notizie su Cremonese Nicola esonerato al suo posto... Temi più discussi: Per la Cremonese è notte fonda: Nicola a rischio esonero dopo l'ennesima sconfitta. Due i nomi per sostituirlo; ULTIM’ORA – La Cremonese ha deciso per l’esonero di Davide Nicola! Al suo posto…; Fantacalcio Cremonese, Nicola esonerato: chi prenderà il suo posto; Riflessioni su Nicola in casa Cremonese. Gotti e Giampaolo possibili sostituti. Serie A, la Cremonese esonera Nicola: Giampaolo in pole per la panchinaDavide Nicola non è più l'allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha comunicato con una nota ufficiale: U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squad ... adnkronos.com La Cremonese esonera Nicola, è ufficiale: accordo verbale con GiampaoloFatale per il tecnico la netta sconfitta casalinga contro la Fiorentina (4-1) e la caduta libera dalla zona tranquillità al terzultimo posto in classifica ... corrieredellosport.it Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso x.com Cremonese, Nicola via: fatale il ko con la Fiorentina. C’è Giampaolo - facebook.com facebook