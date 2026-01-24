Cremonese la lettera d’addio di Vazquez | Vi lascio con la certezza che custodirò nel mio cuore i colori grigiorossi Grazie Cremona sarai per sempre casa mia

Vazquez lascia la Cremonese con una lettera di addio, esprimendo gratitudine e affetto per la squadra e la città. Nel suo messaggio, il calciatore sottolinea di portare nel cuore i colori grigiorossi, evidenziando il legame speciale instaurato durante il suo periodo a Cremona. Una comunicazione sincera che chiude un capitolo importante, mantenendo vivo il ricordo di un’esperienza significativa nel mondo del calcio italiano.

Vazquez saluta la Cremonese: lettera d'addio, ad attenderlo c'è il ritorno in Argentina al BelgranoFranco Vazquez, con una lettera d'addio, ha confermato l'addio alla Cremonese per tornare in patria al Belgrano: abbraccio con Nicola dopo la conferenza pre-Sassuolo. msn.com

ULTIM’ORA – Vazquez lascia la Cremonese, è fatta: Ecco perché torno in ArgentinaFranco Vazquez lascia la Cremonese. Il tutto è confermato da una lettera del giocatore pubblicata dal sito ufficiale del club grigiorosso. msn.com

