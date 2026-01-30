Juve Primavera ufficiale Boufandar alla Pro Vercelli Il comunicato e la sua lettera emozionante d’addio – FOTO

La Juve Primavera ha ufficializzato la partenza di Boufandar, che lascia i bianconeri a titolo definitivo. Il giocatore si trasferisce in Serie C, nel girone A, alla Pro Vercelli, dove vestirà la maglia dei piemontesi. L’addio è stato accompagnato da una lettera emozionante, che ha toccato i tifosi e i compagni.

Juve Primavera, Boufandar lascia i bianconeri a titolo definitivo, giocherà in Serie C nel girone A agli ordini della Pro Vercelli. Le operazioni in uscita del calciomercato bianconero non riguardano esclusivamente la prima squadra o la Next Gen, ma coinvolgono anche i profili storici del settore giovanile che, giunti a maturazione, cercano la propria strada nel calcio professionistico. È ufficiale l'addio di Adam Boufandar, che saluta la Torino bianconera per intraprendere una nuova avventura in Piemonte, ma con colori diversi. Il centrocampista ha infatti firmato il contratto che lo lega a titolo definitivo alla Pro Vercelli, storica società che milita attualmente nel girone A di Serie C.

