Nella partita tra Cremonese e Fiorentina, in programma questa sera alle 20:45 e trasmessa su Dazn, non figura nella lista dei convocati Jasmie Vardy, l’attaccante inglese che da tempo è in squadra. L’allenatore Davide Nicola ha comunicato la sua scelta senza includere il nome del calciatore tra i convocati per questa sfida.

CREMONA – Non ci sarà Jasmie Vardy, bomber inglese di ormai lunga militanza, stasera (20,45, diretta su Dazn) contro la Fiorentina nella disfida-salvezza. Problemi potrebbero però arrivare alla difesa viola da Djuric, Bonazzoli e Sanabria. Vardy non compare nella lista dei convocati (per trauma contusivo alla coscia riportato Lecce) di Davide Nicola. Così come non compaiono Pezzella (squalificato), Baschirotto e Collocolo. CENTROCAMPISTI: 2 Thorsby, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cremonese-Fiorentina: Vardy non è fra i convocati. La lista dell’allenatore Davide Nicola

Articoli correlati

Leggi anche: Cremonese, Vardy assente contro la Fiorentina: il motivo. Altri 3 out, i convocati e le possibili scelte di formazione di Nicola

Leggi anche: Convocati Cremonese per la Juve, i giocatori chiamati da Davide Nicola per la trasferta di Torino. La lista completa

“Non siamo riusciti a fare la partita che volevamo” | CONFERENZA STAMPA | Davide Nicola

Altri aggiornamenti su Cremonese Fiorentina Vardy non è fra i...

Temi più discussi: Cremonese, rivoluzione tattica con la Fiorentina: ipotesi 4-4-2. Djuric titolare, Vardy fuori; Il crollo della Cremonese, Nicola cambia tutto prima della Fiorentina: squadra in ritiro, cambio modulo e Vardy in panchina; Cremonese-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Pronostico Cremonese-Fiorentina: analisi e probabili formazioni 16/03/2026 Serie A.

Cremonese, Jamie Vardy non convocato contro la Fiorentina: le condizioniCremonese-Fiorentina chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza quello dello Zini a cui i grigiorossi arrivano terzultimi con 24 punti, a una ... calciomercato.com

Cremonese, Vardy resta fuori nel momento decisivo: Nicola non vuole rischiareLa Cremonese dovrà rinunciare a Jamie Vardy in una delle partite più importanti della stagione. L’attaccante inglese era già in dubbio alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, ma alla fine lo st ... gonfialarete.com

ULTIM’ORA - Cremonese, i convocati per la gara con Fiorentina: assente Vardy, ecco il motivo I giocatori a disposizione di Nicola https://shorturl.at/hKIXH - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cremonese- #Fiorentina x.com