Eziolino Capuano esonerato dal Giugliano dopo appena tre mesi | solo un punto nelle ultime 10 partite

Eziolino Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Giugliano dopo circa tre mesi alla guida della squadra. La decisione è stata presa a seguito di un andamento deludente, con un solo punto conquistato nelle ultime dieci partite. La società avvia ora una riflessione sulla nuova direzione tecnica da intraprendere per migliorare la situazione in campionato.

Eziolino Capuano termina dopo quasi tre mesi la sua esperienza come allenatore del Giugliano in Serie C. Il club campano esonero il vulcanico tecnico che nelle ultime 10 partite era riuscito a conquistare solo un punto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Le parole di Mister CAPUANO post Giugliano-Benevento (Coppa Italia Serie C, 2º turno - 29/10/2025)

