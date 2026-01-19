Eziolino Capuano esonerato dal Giugliano dopo appena tre mesi | solo un punto nelle ultime 10 partite
Eziolino Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore del Giugliano dopo circa tre mesi alla guida della squadra. La decisione è stata presa a seguito di un andamento deludente, con un solo punto conquistato nelle ultime dieci partite. La società avvia ora una riflessione sulla nuova direzione tecnica da intraprendere per migliorare la situazione in campionato.
Eziolino Capuano termina dopo quasi tre mesi la sua esperienza come allenatore del Giugliano in Serie C. Il club campano esonero il vulcanico tecnico che nelle ultime 10 partite era riuscito a conquistare solo un punto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L'Audace Cerignola vince ancora: battuto a domicilio il Giugliano di Eziolino Capuano
Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo: il club brasiliano lo licenzia dopo appena cinque mesiIl Botafogo ha annunciato la separazione da Davide Ancelotti, conclusa dopo soli cinque mesi di gestione.
Eziolino Capuano esonerato dal Giugliano dopo appena tre mesi: solo un punto nelle ultime 10 partite - Eziolino Capuano termina dopo quasi tre mesi la sua esperienza come allenatore del Giugliano in Serie C. fanpage.it
Le parole di Mister CAPUANO post Giugliano-Benevento (Coppa Italia Serie C, 2º turno - 29/10/2025)
EZIOLINO CAPUANO: MORS TUA VITA MEA! L'ex tecnico del Foggia e' stato esonerato dal Giuliano, per la lunga serie di sconfitte rimediate e un solo gol segnato, ieri allo Zaccheria, in 640 minuti. Eppure ieri il Giuliano ha messo in difficoltà il Foggia dopo av - facebook.com facebook
. @seriecofficial | Giugliano, esonerato Eziolino Capuano: in arrivo l’ufficialità x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.