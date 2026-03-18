Il 18 marzo 2026 a Roma, si parla di creator economy e del crescente ruolo dei micro-influencer. Le aziende scelgono con attenzione i creator, puntando su trasparenza e valori condivisi. Le comunità di nicchia si affidano a collaborazioni stabili e durature, che si basano sulla co-creazione dei contenuti. Questi elementi definiscono le dinamiche attuali del settore.

Roma, 18 marzo 2026 – Brand sempre più attenti alla scelta dei creator, privilegiando trasparenza e valori, le comunità di nicchia dei micro-influencer e le collaborazioni a lungo termine improntate sulla co-creazione dei contenuti. E’ quanto fotografato da uno studio di Kolsquare, piattaforma specializzata in influencer marketing, in collaborazione con NewtonX, che ha preso in esame le attività di oltre 600 aziende attive in diversi ambiti per delineare sfide e trend del settore a livello europeo. I dati dello studio di Kolsquare. Se nel 2025 si è registrata in Europa una spesa media in collaborazioni da parte di aziende e agenzie di marketing di 175. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Creator economy: il boom dei micro-influencer. Fondamentali l’etica e le collaborazioni durature

Articoli correlati

Leggi anche: Catania "figghiozza" dei content creator: ecco quanto guadagnano (in più) le aziende che si affidano agli influencer

Scandalo Pandoro: le star crollano, i micro-influencerIl 14 marzo 2026 segna una data spartiacque per l’economia digitale lombarda, dove la crisi di credibilità innescata dall’inchiesta sul Pandoro ha...

Tutti gli aggiornamenti su Creator economy

Argomenti discussi: Traduzione e AI: le aziende dipendono ancora dai processi manuali.

Creator economy: il boom dei micro-influencer. Fondamentali l’etica e le collaborazioni duratureBrand sempre più attenti alla scelta dei creator, privilegiando trasparenza e valori, le comunità di nicchia dei micro-influencer e le collaborazioni a lungo termine improntate sulla co-creazione dei ... quotidiano.net

Creator economy: un comparto maturo tra nuovi ruoli e competenze emergentiDai dati LinkedIn emerge la crescita di nuove professionalità legate ai contenuti multipiattaforma.Hoopygang: «Non è più un fenomeno, ma un’industria organizzata» ... zeroventiquattro.it