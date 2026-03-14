Scandalo Pandoro | le star crollano i micro-influencer

Il 14 marzo 2026 rappresenta una svolta significativa per l’economia digitale lombarda. In quella data si è diffusa un’inchiesta sul Pandoro, che ha coinvolto diverse star e micro-influencer, provocando un crollo della loro credibilità. La vicenda ha portato alla ribalta le dinamiche di guadagno nel settore e ha modificato le posizioni di figure pubbliche e influencer nel contesto locale.

Il 14 marzo 2026 segna una data spartiacque per l’economia digitale lombarda, dove la crisi di credibilità innescata dall’inchiesta sul Pandoro ha ridisegnato le gerarchie dei guadagni. Mentre le celebrità più note vedono i propri bilanci scendere in rosso, con perdite che sfiorano i 280mila euro, un nuovo soggetto emerge dalle macerie: il micro-influencer. I dati indicano che queste figure minori hanno registrato un aumento dei ricavi del 33 per cento, ribaltando la logica tradizionale del mercato. L’impatto economico sulle grandi star milanesi. La situazione finanziaria delle icone digitali come Chiara Ferragni e sua sorella Valentina si è deteriorata drasticamente a seguito dello scandalo, costringendole a ricalibrare le aspettative di guadagno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo Pandoro: le star crollano, i micro-influencer Articoli correlati Chiara Ferragni in tribunale: è il giorno della sentenza. Le accuse sulla truffa: cosa rischia per lo scandalo pandoro e le uova di PasquaChiara Ferragni è stata prosciolta nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, assieme ad altri due, per i noti casi del pandoro Balocco... Leggi anche: Effetto Pandoro Gate: chi affonda e chi resiste tra le influencer 'milanesi'. Dentro loro i bilanci (in rosso)