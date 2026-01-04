Vaccini Covid in Olanda il primo processo contro Bourla e Bill Gates

Il tribunale di Leeuwarden ha emesso un mandato di comparizione per Bill Gates e Albert Bourla, coinvolti in un procedimento relativo ai vaccini Covid. La vicenda evidenzia le procedure legali in corso e il ruolo di figure di rilievo nel settore sanitario e farmaceutico. Questa notizia si inserisce nel contesto delle analisi e delle discussioni sulla gestione della pandemia e sulla responsabilità degli attori coinvolti.

Il tribunale di Leeuwarden ha spiccato un mandato di comparizione per Bill Gates e Albert Bourla per i loro rispettivi ruoli. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

