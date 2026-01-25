Covid Oms | mai raccomandato l’obbligo di vaccini mascherine e lockdown

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non ha mai raccomandato l’obbligo di vaccini, mascherine o lockdown durante la pandemia di Covid-19. Recentemente, si è acceso un confronto tra Robert F. Kennedy Jr e Tedros Adhanom Ghebreyesus, con Kennedy che ha affermato che gli Stati Uniti si sono ritirati dall’OMS. Questa discussione evidenzia le diverse posizioni sulla gestione della crisi sanitaria globale.

Battibecco su X tra Robert F. Kennedy Jr e Tedros Adhanom Ghebreyesus (Oms) Questa affermazione riguardante il @WHO contiene informazioni inesatte. La verità è la seguente: sebbene l'OMS abbia raccomandato l'uso di mascherine, il distanziamento fisico e i vaccini, non ha raccomandato ai governi di rendere obbligatorio l'uso di mascherine o vaccini e non ha mai raccomandato il lockdown. L'OMS ha supportato i governi sovrani con consulenza tecnica e linee guida sviluppate sulla base di prove in continua evoluzione su #COVID19 consentendo loro di prendere decisioni politiche nel migliore interesse dei propri cittadini.

