Affitti brevi il Governo impugna la legge appena approvata dall' Emilia-Romagna

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi, approvata il 17 dicembre dopo due giorni di dibattito in aula, perché ritiene che limiti troppo la libertà di impresa e crei disparità con altre regioni.

Per il Governo si porrebbe "in contrasto con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza, libertà di impresa e proprietà privata e, più in generale, con il principio di sussidiarietà" Nuovo fronte di tensione istituzionale tra governo e Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale che disciplina gli affitti brevi, approvata dall’Assemblea legislativa il 17 dicembre, dopo 48 ore di discussione in aula, con l’obiettivo di introdurre regole più stringenti in un settore cresciuto rapidamente, soprattutto nei centri urbani e nelle città a forte attrazione turistica.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il Governo ha deciso di impugnare la legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge sugli affitti brevi approvata dalla Regione Emilia-Romagna.

