Durante una recente puntata di un podcast, il rapper ha dichiarato di essere stato contattato da “DiMartedì”, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, nel corso del dibattito sulla visita del premier Giorgia Meloni. Fedez ha espresso chiaramente la sua opinione riguardo alle intenzioni del programma, contestando le modalità con cui avrebbe pianificato di affrontare le tematiche sollevate.

Fedez mette nel mirino Giovanni Floris e “DiMartedì”. Nelle ore del dibattito sulla presenza del premier Giorgia Meloni in una puntata di “Pulp Podcast” sul referendum sulla giustizia, il rapper ha svelato di essere stato contattato dal programma in onda su La7. Il motivo? La richiesta di alcuni spezzoni del suo podcast da mettere in onda. Ma non è finita lì. “Siamo stati contattati verso le otto dalla redazione di Giovanni Floris di ‘ DiMartedì ’. Ci viene richiesto l’utilizzo di alcuni stralci di nostre puntate: Tajani, Vannacci e Gasparri mi sembra. A quel punto chiediamo il motivo. Intuiamo subito dalla conversazione che si vuole in qualche modo mettere degli stralci di puntate – quelli in cui cazzeggiamo e gigioneggiamo – per sminuire i contenuti del nostro podcast ”, la ricostruzione di Fedez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Cosa volevano fare al podcast". Fedez contro Floris. E smonta la strategia di Di Martedì

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