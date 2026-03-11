Slot lamenta un brutto deja vu mentre il Liverpool perde di nuovo in casa del Galatasaray
Arne Slot ha commentato la recente sconfitta del Liverpool in Champions League, sottolineando il senso di déjà vu dopo la seconda sconfitta casalinga per 1-0 contro il Galatasaray. La squadra inglese ha perso nuovamente in casa contro la formazione turca, lasciando intendere che si tratta di un episodio ripetitivo. La partita si è svolta con queste dinamiche, senza ulteriori analisi o motivazioni.
2026-03-11 00:17:00 Breaking news: Arne Slot si è rammaricato del “brutto deja vu” del Liverpool che ha subito la seconda sconfitta per 1-0 in casa del Galatasaray in Champions League. La squadra turca ha preso il vantaggio negli ottavi di finale grazie al colpo di testa di Mario Lemina in quella che è stata la seconda volta che ha faticato al Rams Park in questa stagione. Il Liverpool ha creato molte occasioni dopo il gol di Lemina appena al settimo minuto, ma non è riuscito a sfruttare le sue opportunità e ora dovrà ribaltare la situazione ad Anfield la prossima settimana. “È un brutto deja vu, si potrebbe dire”, ha detto Slot a TNT Sports. “Il punteggio è lo stesso della partita di tre mesi fa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
