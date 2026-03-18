Cosa hanno scoperto le nuove indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma

Le nuove indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma hanno portato all’identificazione di cinque persone, sospettate di aver avuto un ruolo nell’attacco che nel 1982 ha causato la morte di un bambino di due anni. Dopo più di quattro decenni, queste persone potrebbero essere chiamate a rispondere di fronte alla giustizia, e si sta valutando l’apertura di un procedimento penale.

Dopo quarantatré anni c’è una novità nelle indagini sull’attacco alla sinagoga di Roma, avvenuto il 9 ottobre del 1982. Nell’attacco morì un bambino di due anni, Stefano Gaj Taché, e furono ferite quaranta persone di religione ebraica. La procura di Roma ha inviato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a cinque indagati, che ora potrebbero andare a processo: avranno venti giorni di tempo per depositare memorie difensive prima che l’accusa, cioè il pubblico ministero, decida se chiedere per loro l’archiviazione o il rinvio a giudizio. L’attacco fu compiuto da cinque terroristi. Già nelle prime indagini si indagò su diversi esponenti di gruppi radicali palestinesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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