Attentato sinagoga di Roma 1982 chiuse le indagini | 5 i sospettati

Dopo 44 anni, le indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma nel 1982 sono state formalmente chiuse. La Procura ha identificato cinque sospettati, ritenuti coinvolti in un’organizzazione terroristica. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui responsabili, ma le autorità hanno concluso le verifiche e notificato i provvedimenti. La vicenda, quindi, si avvia a una fase definitiva nel procedimento giudiziario.

Dopo 44 anni è stata chiusa l’indagine sull’attentato al Tempio Maggiore di Roma. La Procura ha individuato cinque indagati che farebbero parte della stessa organizzazione terroristica. Il Presidente della Comunità Ebraica ha ringraziato i pm e ha detto che la giustizia sarà l’unico modo per restituire dignità alle vittime Era il 9 ottobre del 1982e doveva essere solo un giorno di festa in occasione della chiusura di Sukkot. Invece,un attentato davanti al Tempio Maggiore di Roma ha portato alla morte di Stefano Gaj Taché, un bambino di 2 anni e al ferimento di altre 10 persone che stavano uscendo dalla Sinagoga. Oggi,a distanza di 44 anni da quel tragico giorno, le indagini sono state chiuse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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