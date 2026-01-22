Stefanos Tsitsipas saluta gli Australian Open | Lorenzo Musetti avrà un avversario forse ancora più insidioso

Stefanos Tsitsipas ha annunciato il suo ritiro dagli Australian Open 2026, aprendo la strada a nuovi incontri. Nel terzo turno, Lorenzo Musetti affronterà Tomas Machac, che potrebbe rappresentare una sfida più impegnativa rispetto al precedente avversario. Dopo la vittoria nel derby italiano contro Lorenzo Sonego, l’azzurro si prepara a un confronto importante nel torneo australiano.

Sarà Tomas Machac a sfidare Lorenzo Musetti ne l terzo turno degli Australian Open 2026, dopo che l’azzurro si è imposto oggi nel derby tricolore contro Lorenzo Sonego. Un match che promette spettacolo, contro un rivale in grande spolvero, reduce dalla vittoria nell’ATP 250 di Adelaide. Il ceco, numero 24 del mondo, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio d i 6-4, 3-6, 7-6(5), 7-6(5), dimostrando una solidità mentale fuori dal comune. L’ex finalista del 2023, ormai lontano dai suoi migliori livelli, ha faticato a ritrovare quella brillantezza che lo aveva portato ai vertici del tennis mondiale, pagando caro ogni passaggio a vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego, Australian Open 22-01-2026Il 22 gennaio 2026, all'Australian Open, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno sulla Margaret Court Arena.

Lorenzo Musetti autoritario: non lascia nulla a Lorenzo Sonego e vola al 3° turno degli Australian OpenLorenzo Musetti si impone nel derby italiano agli Australian Open, superando Lorenzo Sonego in tre set e conquistando l'accesso al terzo turno del torneo di Melbourne.

