Gli astronomi hanno individuato per la prima volta acqua su una cometa proveniente da un altro sistema stellare. La scoperta apre nuove strade per capire meglio gli oggetti che arrivano da lontano e il loro potenziale contributo alle risposte sulla formazione di acqua nello spazio.

Per la prima volta, gli astronomi hanno individuato acqua su un oggetto proveniente da un altro sistema stellare. La cometa interstellare 3IATLAS mostra infatti radicali idrossilici (OH), molecole che indicano inequivocabilmente la presenza di acqua. La scoperta è stata guidata dal professor Dennis Bodewits dell’Università di Auburn, utilizzando il Neil Gehrels Swift Observatory della NASA. Questa rilevazione offre preziose informazioni sulla chimica dei sistemi planetari lontani e sulle condizioni che potrebbero favorire la vita in altri angoli della galassia. La tecnica utilizzata si basa sull’analisi spettroscopica nella banda ultravioletta, possibile solo da osservatori spaziali poiché l’atmosfera terrestre assorbe questa radiazione. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Una cometa proveniente da un altro sistema stellare rilascia acqua nello spazio

Approfondimenti su Cometa Stellare

La cometa interstellare 3IATLAS si avvicina alla Terra, offrendo un evento astronomico di rara bellezza.

COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA è un programma di approfondimento prodotto da Libero Produzioni e Sky TG24, dedicato alle tematiche dello spazio e alla space economy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

la Cometa “Alien” 3I/ATLAS Sta Perdendo Acqua! COSA SUCCEDE - UN PASSO PER IL MONDO

Ultime notizie su Cometa Stellare

Argomenti discussi: La cometa interstellare 3I/ATLAS emette segnali radio e mobilita la rete globale di difesa planetaria della NASA; Il segnale radio proveniente dalla cometa interstellare 3I/ATLAS mette in allerta la difesa planetaria della NASA; In rari casi, la cometa interstellare 3I/ATLAS inizia il processo di frammentazione mentre si avvicina al Sole; La cometa interstellare 3I/ATLAS emette segnali radio e mobilita la rete di sorveglianza spaziale della NASA.

Una cometa interstellare disperde acqua nel sistema solareA tre volte la distanza Terra-Sole, la cometa rilascia vapore acqueo con un’intensità insolita per gli standard del sistema solare. msn.com

Astronomia: una nuova cometa scoperta da appassionati potrebbe illuminare il 2026La comunità scientifica internazionale segue con grande attenzione l’arrivo di un corpo celeste raro e fragile, protagonista di una sfida estrema nello spazio. La cometa C/2026 A1 MAPS, composta di ... meteo.it

ATTENZIONE: QUESTA E' UNA RICERCA DI AVI LOEB. IMPORTANTE ASTROFISICO, MA ANCHE COLUI CHE SOSTENEVA CHE LA COMETA 3I/ATLAS FOSSE UN'ASTRONAVE ALIENA... Identificati due nuovi possibili meteoriti interstellari: la ricerca di Avi - facebook.com facebook