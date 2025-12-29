Cortona il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli

L’Amministrazione comunale di Cortona esprime il suo dolore per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli, figura rispettata e stimata nella comunità. Il suo contributo sarà ricordato con gratitudine e affetto. In questo momento di lutto, si unisce al cordoglio della famiglia e di quanti lo conoscevano.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – . F ondatore del Calcit Cortona, aveva 88 anni. Meoni: «Persona esemplare per impegno e passione nei confronti della comunità» L'Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Pasqualino Bettacchioli. Bettacchioli, 88 anni, imprenditore cortonese, noto per essere è stato il fondatore del Calcit Cortona. Nel 1992 Bettacchioli dette vita alla sezione locale del Comitato per la lotta ai tumori, poi divenuto Calcit Valdichiana, di cui fu primo presidente e del quale era ancora presidente onorario.

