Cortona una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi dell’udito

A Cortona si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi dell’udito, con particolare attenzione alle pratiche di controllo e sensibilizzazione. L’evento, promosso dalla campagna «Ascoltami», si terrà il 27 marzo a Camucia, coinvolgendo professionisti e cittadini in attività informative e screening gratuiti. L’obiettivo è informare sulle problematiche uditive e promuovere comportamenti di prevenzione.

Arezzo, 14 marzo 2026 – La campagna «Ascoltami» il 27 marzo a Camucia. Come prenotare la visita gratuita. L’Amministrazione comunale di Cortona ha patrocinato l’iniziativa di Auser Camucia per la realizzazione di una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi dell’udito. L’iniziativa si terrà il prossimo 27 marzo alla sede Auser, in via di Murata 36. Sono previsti test uditivi gratuiti eseguiti da audioprotesisti, per partecipare è preferibile inviare una richiesta scrivendo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] o al numero 3513655676 tramite whatsapp o sms. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, una giornata dedicata alla prevenzione dei problemi dell’udito Articoli correlati Medici in piazza: una giornata dedicata alla prevenzioneSabato 7 marzo in piazza Cavour un’intera giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita grazie all’iniziativa dei Lions Club locali, con... Leggi anche: Ulss 9, prevenzione e diagnosi precoce contro i problemi all'udito Altri aggiornamenti su Cortona una giornata dedicata alla... Temi più discussi: L’eccellenza delle donne: a Cortona le protagoniste della scena nazionale; Cortona per un giorno capitale mondiale del ciclismo; Chianina & Syrah 2026: a Cortona torna il festival buon vivere; A Cortona il Festival del Buon Vivere dal 6 al 9 marzo 2026. «L’eccellenza delle donne»: a Cortona le protagoniste della scena nazionaleDomenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la sala del Consiglio comunale di Cortona ospiterà il convegno «L’eccellenza delle donne, protagoniste della scena nazionale». arezzonotizie.it Tra Chianina e Syrah, Cortona racconta il suo territorioUna manifestazione che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti più interessanti dedicati a questo vitigno, che in Toscana ha trovato le sue ... repubblica.it Fumetto, gioco, musica e creatività: la ricetta vincente di Cortona Comics è pronta anche per il 2026. "Identità segrete", questo il tema scelto per la nuova edizione #Teletruria #news - facebook.com facebook