Corruzione a Sperlonga sei anni al sindaco Armando Cusani | sospensione dall’incarico

Il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, è stato condannato a sei anni di reclusione per corruzione dalla prima Corte d’Assise. La sentenza riguarda il periodo in cui ricopriva anche la carica di presidente della Provincia di Latina. La condanna è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha portato alla sospensione dall’incarico.

Sei anni di reclusione per corruzione. È questa la condanna inflitta dalla prima Corte d’Assise ad Armando Cusani, sindaco di Sperlonga ed ex presidente della Provincia di Latina. La sentenza è stata pronunciata martedì 17 marzo, dopo una lunga camera di consiglio, al termine di un processo durato nove anni. Con la condanna in primo grado, Cusani sarà sospeso dall’incarico di sindaco in base a quanto previsto dalla legge Severino. La vicenda giudiziaria riguarda l’ Hotel Grotte di Tiberio, una struttura alberghiera di famiglia ritenuta abusiva. Secondo l’accusa, Cusani non sarebbe intervenuto nonostante la presenza di abusi edilizi. Il reato di turbativa d’asta, inizialmente contestato, è invece stato dichiarato prescritto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Corruzione a Sperlonga, sei anni al sindaco Armando Cusani: sospensione dall’incarico Articoli correlati Armando Cusani sindaco di Sperlonga condannato a 6 anni per corruzione: abusi edilizi sull’hotel di famigliaIl sindaco di Sperlonga Armando Cusani è stato condannato a sei anni di carcere per corruzione. Inchiesta per corruzione al Comune di Sperlonga: in due ai domiciliariQuattro misure cautelari sono state eseguite nella mattina di oggi, giovedì 19 febbraio, dai carabinieri a Sperlonga nell’ambito di una inchiesta per...