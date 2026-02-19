Inchiesta per corruzione al Comune di Sperlonga | in due ai domiciliari

Il Comune di Sperlonga è al centro di un'inchiesta per corruzione, che ha portato ai domiciliari due persone. I carabinieri hanno eseguito quattro misure cautelari questa mattina, giovedì 19 febbraio. L’indagine riguarda presunti favori e tangenti legate a decisioni amministrative. Le indagini hanno coinvolto alcuni funzionari e imprenditori locali, che avrebbero scambiato denaro per ottenere appalti pubblici. La situazione ha scosso l’amministrazione comunale e alimenta le preoccupazioni sulla trasparenza delle attività pubbliche. La magistratura prosegue le verifiche sulla vicenda.

Quattro misure cautelari sono state eseguite nella mattina di oggi, giovedì 19 febbraio, dai carabinieri a Sperlonga nell'ambito di una inchiesta per corruzione in Comune. Un nuovo caso giudiziario che scuote un'amministrazione pubblica nella provincia pontina e che ha portato agli arresti domiciliari nei confronti di un ex sottufficiale dei carabinieri, fidato collaboratore del sindaco di Sperlonga Armando Cusani, e di un colonnello in congedo e presidente di commissione di un concorso pubblico presso il Comune di Sperlonga; disposta invece l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno nei confronti di altri due indagati, entrambi ancora in servizio, un agente della polizia locale sempre di Sperlonga e di un luogotenente dei carabinieri in servizio presso la Tenenza di Fondi.

